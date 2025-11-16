×
HABERLERGündem Haberleri

Enkazı yuvaya çevirdik

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Deprem Bölgesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum törende yaptığı konuşmada acıyı umuda, enkazı yuvaya, gözyaşlarını tebessüme çevirdiklerini söyledi ve özetle şu mesajları verdi:

“Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temellerini attık. Yaralarımızı sardık, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün de küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin umuda, 350 bin tebessüme, 350 bin huzura dönüştüğüne şahit oluyoruz. Allah’ın izniyle durmayacağız, önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız ve 453 bin yuvamızı inşallah kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnanın, dünyada hiçbir ülke böylesi bir felaketin ardından böyle kısa bir sürede 450 bin yuvayı asla inşa edemez. Elbette tarihte eşi benzeri görülmemiş bu muazzam eserler milletine sevdalı bir devletin gücüdür, tarihe kazınan zaferimizin adıdır ve bu eserler yuva kuran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonudur, kararlılığıdır.”

