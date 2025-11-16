Enkazı yuvaya çevirdik

Haberin Devamı

“Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temellerini attık. Yaralarımızı sardık, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün de küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin umuda, 350 bin tebessüme, 350 bin huzura dönüştüğüne şahit oluyoruz. Allah’ın izniyle durmayacağız, önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız ve 453 bin yuvamızı inşallah kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnanın, dünyada hiçbir ülke böylesi bir felaketin ardından böyle kısa bir sürede 450 bin yuvayı asla inşa edemez. Elbette tarihte eşi benzeri görülmemiş bu muazzam eserler milletine sevdalı bir devletin gücüdür, tarihe kazınan zaferimizin adıdır ve bu eserler yuva kuran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonudur, kararlılığıdır.”