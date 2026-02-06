×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Enkazdan tıp fakültesine... Kardeşlerinin acısını çalışarak hafifletti

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Deprem#YKS
Enkazdan tıp fakültesine... Kardeşlerinin acısını çalışarak hafifletti
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 07:00

Depreme Adıyaman’da yakalanan Sefa Yapıcı, enkazdan yakınlarını kaybetmenin acısıyla çıktı. O dönem doktor olma hayaliyle üniversite sınavına hazırlanan Sefa, geçen yıl Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Eğitimini sürdüren Sefa, depremde kaybettiği ablası ve kız kardeşinin adını projelerle yaşatmak istiyor.

Haberin Devamı

Adıyaman’da doğup büyüyen 20 yaşındaki Sefa Yapıcı, üniversite eğitimine kadar yaşamını bu şehirde sürdürdü. Deprem felaketine 12’nci sınıftayken yakalanan Sefa, kız kardeşi ve ablası dahil olmak üzere 10 yakınını kaybetti. Yıkılan aile apartmanının enkazından depremden saatler sonra çıkan Sefa, o günden sonra hedeflerine ara vermek yerine onlara daha sıkı sarıldı. Yaşanan felaketin ardından zorlu şartlarda üniversite sınavına hazırlanan Sefa, şimdi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi. İlerde ablası ve kız kardeşinin adını yaşatacak projeler yapmayı ve insanların hayatına dokunmayı istediğini söyleyen Sefa, depremi ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

DEPREME KADAR HER ŞEY YOLUNDAYDI

“11’inci sınıfa geldiğimde üniversite sınavı gerçeğiyle tanıştım. Babamın ekonomik durumu nedeniyle dershaneye gitmem pek de kolay değildi. 11’inci sınıftayken lunaparkta çalışmaya başladım ve kendi harçlığımı çıkararak dershaneye gitme imkânı buldum. Her şey yolunda gidiyordu, ta ki 6 Şubat’a kadar. Depremde ailemle enkazda kaldım. Annemle babam benden önce enkazdan çıkmıştı ben de yaklaşık 3 saat sonra çıkabildim. Ablam ve kız kardeşim ne yazık ki 3 gün sonra enkazdan çıkarılabildiler. 10 yakınımı kaybettim. Binamızda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDepremin enkazı kalktı yalanın yıkımı ise sürüyorDepremin enkazı kalktı yalanın yıkımı ise sürüyorHaberi görüntüle

Vefat eden ablamın bir de çift yumurta ikizi var. O Sivas’ta yaşıyordu. Depremin ardından onun yanına, Sivas’a gittik. Ardından Sivas’ta bir dershaneye kaydoldum. Çalışırken sadece derslerime odaklandığım için diğer tüm meseleleri bir süreliğine unutabiliyordum. O dönemde acılardan kaçabilmek için derslerime daha fazla yöneldim.”

‘İSİMLERİ SONSUZA KADAR YAŞASIN İSTİYORUM’

İLK sene YKS’yi kazanamadığını bu nedenle sınava 1 yıl daha hazırlandığını söyleyen Sefa Yapıcı, “2024’te Adıyaman’a döndük. Önce çadırda, ardından prefabrik evde yaşamaya başladık. O yılın sonunda sınava girdim ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım” diye konuştu.

Annesinin epilepsi hastası olduğunu ifade eden Sefa, “Çocukken ‘Annemi ben iyileştirebilir miyim’ diye düşünürdüm. O yüzden de çok erken yaşlarda doktor olmaya karar verdim. Depremden sonra mesleğimi elime alıp ablamla kız kardeşimin adını yaşatabileceğim projeler yapmak öncelikli hedefim oldu. Çünkü onların adını bir şekilde yaşatabilmek istiyorum” dedi.

Haberin Devamı

Gözden KaçmasınSaatler 04.17de durdu 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti... Birçok ilden anma töreni düzenlendiSaatler 04.17'de durdu! 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti... Birçok ilden anma töreni düzenlendiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Deprem#YKS

BAKMADAN GEÇME!