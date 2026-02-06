Enkazdan tıp fakültesine... Kardeşlerinin acısını çalışarak hafifletti

Haberin Devamı

Adıyaman’da doğup büyüyen 20 yaşındaki Sefa Yapıcı, üniversite eğitimine kadar yaşamını bu şehirde sürdürdü. Deprem felaketine 12’nci sınıftayken yakalanan Sefa, kız kardeşi ve ablası dahil olmak üzere 10 yakınını kaybetti. Yıkılan aile apartmanının enkazından depremden saatler sonra çıkan Sefa, o günden sonra hedeflerine ara vermek yerine onlara daha sıkı sarıldı. Yaşanan felaketin ardından zorlu şartlarda üniversite sınavına hazırlanan Sefa, şimdi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi. İlerde ablası ve kız kardeşinin adını yaşatacak projeler yapmayı ve insanların hayatına dokunmayı istediğini söyleyen Sefa, depremi ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

DEPREME KADAR HER ŞEY YOLUNDAYDI

“11’inci sınıfa geldiğimde üniversite sınavı gerçeğiyle tanıştım. Babamın ekonomik durumu nedeniyle dershaneye gitmem pek de kolay değildi. 11’inci sınıftayken lunaparkta çalışmaya başladım ve kendi harçlığımı çıkararak dershaneye gitme imkânı buldum. Her şey yolunda gidiyordu, ta ki 6 Şubat’a kadar. Depremde ailemle enkazda kaldım. Annemle babam benden önce enkazdan çıkmıştı ben de yaklaşık 3 saat sonra çıkabildim. Ablam ve kız kardeşim ne yazık ki 3 gün sonra enkazdan çıkarılabildiler. 10 yakınımı kaybettim. Binamızda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Vefat eden ablamın bir de çift yumurta ikizi var. O Sivas’ta yaşıyordu. Depremin ardından onun yanına, Sivas’a gittik. Ardından Sivas’ta bir dershaneye kaydoldum. Çalışırken sadece derslerime odaklandığım için diğer tüm meseleleri bir süreliğine unutabiliyordum. O dönemde acılardan kaçabilmek için derslerime daha fazla yöneldim.”

‘İSİMLERİ SONSUZA KADAR YAŞASIN İSTİYORUM’

İLK sene YKS’yi kazanamadığını bu nedenle sınava 1 yıl daha hazırlandığını söyleyen Sefa Yapıcı, “2024’te Adıyaman’a döndük. Önce çadırda, ardından prefabrik evde yaşamaya başladık. O yılın sonunda sınava girdim ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım” diye konuştu.

Annesinin epilepsi hastası olduğunu ifade eden Sefa, “Çocukken ‘Annemi ben iyileştirebilir miyim’ diye düşünürdüm. O yüzden de çok erken yaşlarda doktor olmaya karar verdim. Depremden sonra mesleğimi elime alıp ablamla kız kardeşimin adını yaşatabileceğim projeler yapmak öncelikli hedefim oldu. Çünkü onların adını bir şekilde yaşatabilmek istiyorum” dedi.

