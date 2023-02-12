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Enkazdan saÄŸ çÄ±karÄ±lan küçük Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#Cudi
Enkazdan saÄŸ Ã§Ä±karÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k Cudi: Ã‡ok kirliyim, beni hamama gÃ¶tÃ¼rÃ¼n
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 12, 2023 13:56

Hatay'da 7 katlÄ± bina enkazÄ±ndan 147 saat sonra 11 yaÅŸÄ±ndaki Cudi adlÄ± kÄ±z ile anneannesi, saÄŸ olarak Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. YaÅŸam boÅŸluÄŸu sayesinde hayata tuttuÄŸu belirtilen Cudi, ekiplere, "SayÄ±yorum. 7 gÃ¼ndÃ¼r Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ altÄ±ndayÄ±z. Ã‡ok kirliyim, beni hamama gÃ¶tÃ¼rÃ¼n" dedi.

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KahramanmaraÅŸ merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde, arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Deprem felaketinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden itibaren bÃ¶lgede olan Kepez Belediyesi'nin arama-kurtarma ekipleri, birÃ§ok mucizeye tanÄ±klÄ±k etti

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Enkazdan saÄŸ Ã§Ä±karÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k Cudi: Ã‡ok kirliyim, beni hamama gÃ¶tÃ¼rÃ¼n

Hatay'da Ã§alÄ±ÅŸma yapan ekipler, 147 saat sonra Yumak Mahallesi'ndeki enkazdan 11 yaÅŸÄ±ndaki Cudi ile anneannesini saÄŸ olarak Ã§Ä±kardÄ±. Enkazdan kurtarÄ±lan Cudi, ekiplere, "SayÄ±yorum. 7 gÃ¼ndÃ¼r Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ altÄ±ndayÄ±z. Ã‡ok kirliyim, beni hamama gÃ¶tÃ¼rÃ¼n" dedi. Sedye ile ambulansa taÅŸÄ±nan Cudi, "Su verecek misiniz" diye de sordu. Zonguldak ve KÃ¼tahya'dan gelen madenciler ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiyesi personeli ile Ã§alÄ±ÅŸan Kepez Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Cudi'nin 7 katlÄ± binadan zemine indiÄŸini, yaÅŸam boÅŸluÄŸu sayesinde hayata tutunduÄŸunu belirtti.

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Enkazdan saÄŸ Ã§Ä±karÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k Cudi: Ã‡ok kirliyim, beni hamama gÃ¶tÃ¼rÃ¼n

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#Deprem#Hatay#Cudi

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