Enkazdan mucize kurtuluşlar! Göçük altından 42 saat sonra çıkarıldı

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürdü.

İşte mucize kurtuluşlar:

23.23 MALATYA’DA 42 SAAT SONRA ENKAZDAN 2 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ciddi hasar meydana geldi. Depremde enkaz altından güzel haberler gelmeye de devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya’da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya yansıdı.

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23.08 İLK İSTEĞİ “LİMONLU SU” OLDU

Hatay’da depremde yıkılan Sanayi Mahallesi 600 Evler Sitesi'nden 42 saat sonra canlı bir kişi daha çıkartıldı. Haticenur Aslı Ardıç (16), ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Haticenur Aslı'ya ulaştı.

Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Haticenur Aslı, ekiplere “Bana limonlu su verin” dedi. O görüntüler ise yürekleri ısıttı. Ambulansa konulan Haticenur Aslı Ardıç’ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

22.22 İLK SÖZLERİ 'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM' OLDU

Hatay merkezde enkaz altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışkan, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Fatma teyzenin kendisini kurtaran Türk askerine ilk sözleri ise “Hepinizi çok seviyorum” oldu.





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Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan Çalışkan'ın ayaklarında ağrılar olduğu öğrenildi.





22.15 KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDAKİ ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNA ULAŞILDI

CNN Türk canlı yayınında, arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazı altındaki anne ve iki çocuğuna ulaştı.

AFAD, Jandarma ve Azerbaycan'dan gelen ekiplerin çocukları ve anneyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

22.00 Deprem İskenderun'da da büyük yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle Paç Meydanı'nda yıkılan binalarda arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında 5 katlı bir binanın enkazından Ferhat Gökçeoğlu, 41 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

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Gökçeoğlu, enkazından üzerinden vatandaşların yardımıyla indirilerek ambulansa alındı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Gökçeoğlu'nun kurtarılması sırasında çalışmalara katılan kardeşi ise ''Kardeşimi ben kurtardım'' diyerek yakınlarına sarıldı. Yakınları da 41 saat sonra gelen mutluluk nedeniyle sevinç gözyaşı döktü.

21.37 41 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI... İLK SÖZLERİ 'ÖLECEĞİM SANDIM' OLDU

Adıyaman'da depremde yıkılan Atatürk Bulvarı üzerindeki 6 katlı Tuncel Apartmanı'ndan saatler sonra canlı bir kişi çıkartıldı. Feryal Çavuş Yaşar, ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Feryal Çavuş Yaşar’a ulaştı. Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Feryal Çavuş Yaşar’a ekip lideri, çıkartıldığında ‘Hoş geldin’ dedi. Yaşar ise, “Hakkınızı helal edin, öleceğim sandım” dedi. Ekip lideri, "Abla biz varız, seni bırakır mıyız” diye cevap verdi. Ambulansa konulan Feryal Çavuş Yaşar’ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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21.08 39 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Arama kurtarma ekipleri binaların enkazında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, Isparta Belediyesi arama ve kurtarma ekibi de Kahramanmaraş’ta bir binanın enkazında kalan 16 yaşındaki Furkan'ı kurtardı. Ekipler, iletişim kurduktan sonra Furkan’la bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye sevk etti.





20.47 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK 28 SAAT SONRA KURTARILDI

Dün yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 3 itfaiye aracı ve 25 personel de bu sabah 05.00 itibarıyla afet bölgesine ulaştı. Ekipler, hızla arama kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda itfaiye ekipleri 7 saat içinde 3’ü çocuk 7 vatandaşı sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardı.

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3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİYE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri ilk olarak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çöken 7 katlı binanın altında mahsur kalan 2’si çocuk 5 kişilik aileye ulaşmak için harekete geçti. Kurtarma çalışmalarında ilk olarak ailenin en küçük üyesine ulaşıldı. 5 yaşında ismi henüz belirlenemeyen küçük çocuğun 25 saat sonra enkazdan çıkarılması sırasında itfaiye personelinin sevinci de cep telefonu kameralarına yansıdı. Ekipler daha sonra ailenin diğer üyelerine sağ olarak ulaşmayı başardı.



MİNİK MUSTAFA 32 SAAT SONRA KURTARILDI

Ayrıca itfaiye ekipleri yine Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Adıgüzel Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 9 yaşındaki Mustafa isimli Suriye uyruklu çocuğu kurtardı. Saat 13.30'da başlayan çalışma 17.30'da tamamlandı. Çocuğun kurtarılması çevredekiler tarafından alkışlandı. Çocuğu kurtaran itfaiye ekipleri de büyük sevinç yaşadı. Minik Mustafa, sağlık ekiplerine teslim edildi.





20.30: 40. SAATTE SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremin 40. saatinde de güzel haber geldi. Ciritpınar Mahallesi'nde çöken bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 12 yaşındaki Aysima'ya ulaşıldı. Ekipler Aysima'yı yoğun mesai harcayarak sağlık ekiplerinin de desteğiyle kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Aysima hastaneye götürüldü.





20.15: AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı mücadele etti.

Büyükşehir ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta dünden bu yana 24 vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başarırken, bugün ise Hatay'da mucize bir kurtuluşa imza attı. Enkazın altında soğuk havaya rağmen yaşama tutunmayı başaran bir kız bebek Antalya itfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kız bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürürken, duygulandı.

18 YAŞINDAKİ SAMET KURTARILDI



Aynı ekip Kahramanmaraş'ta yerle bir olan binadan da 18 yaşındaki Samet isimli genci kurtardı. Saatler süren titiz çalışma sonucu enkazdan kurtarılan genç, hastaneye sevk edildi. Samet'in kurtarılma anlarını çevrede bulunanlar gözyaşlarıyla izledi.

20.05 AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÇIKARILDI

Gaziantep'te yapılan arama kurtarma çalışmalarında aynı aileden 4 kişi enkazdan çıkarıldı. İkiz bebeler ile anne baba hastaneye kaldırıldı. Enkaz alanındaki diğer depremzedelerin kurtarılma çalışmaları için yıkılan bina çevresinde 'sessizlik' uyarısı yapılıyor.

19.29 MSB: KIRIKHAN’DA ANNE VE ÇOCUKLARI KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5’inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi'nin Hatay'da enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay Kırıkhan’daki arama- kurtarma faaliyetlerine destek sağlayan 5’inci Kolordu İstihkam Alayımızın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi, enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardı" denildi.