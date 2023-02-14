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Enkazdan kendi elleriyle çıkardığı kardeşini arıyor

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#Deprem#Hatay#Antakya
Enkazdan kendi elleriyle çıkardığı kardeşini arıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 18:43

Enkazdan eşi ve çocukları ile sağ çıkarılan Merve Tanış, kendi imkanları ile enkazdan çıkardığı kardeşi Kadir Türkkan Kavasoğlu’nu arıyor.

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Hatay’ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde 4 çocuğu ile birlikte enkazdan çıkan Merve Tanış ve eşi Abdullah Tanış, ambulansla Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Kendi yaralarını saran Tanış ailesi, şimdi enkazdan kendi imkanları ile çıkardıkları Kadir Tükkan Kavasoğlu’nun hangi hastanede olduğunu arıyor.

"KARDEŞİM ÖLDÜ MÜ SAĞ MI BİLMİYORUM"

Kardeşine ulaşmaya çalışan Merve Tanış, “Eşim, ben ve çocuklarım enkazdan çıktık. Ben çıktıktan sona kardeşimin olduğu binaya gittim. Kendi imkanlarım ile taşları ata ata kardeşimi enkazdan çıkardım. Ambulansa teslim ettim. Eşimin kaburgaları kırık, akciğerlerinde sorun var. Kardeşimi Şehir Hastanesinde bulamadım, Antakya’da sordum bulamadım. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Annem-babam enkazda kalıp hayatlarını kaybetti. Kardeşimden başka kimse kalmadı. Kardeşim öldü mü sağ mı bilmiyorum. Yardım istiyorum” dedi.

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#Deprem#Hatay#Antakya

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