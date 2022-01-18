Enkazdan göl manzaralı evlere

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ELAZIĞ’da 20 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 41 kişi hayatını kaybederken, 25 bine yakın konut hasar gördü. Yıkılan veya ağır hasar gören binaların enkazı kaldırılırken, depremzedeler için ise hızla konut inşasına geçildi. TOKİ, kentte yapımı planlanan 23 bin 677 konutun, 18 bin 277’sini tamamladı. Bu konutlardan 18 bin 21’i kurallarla depremde evleri yıkılan hak sahiplerine teslim edildi. Kentte 2 bin 987 konutun yapımına ise devam ediliyor.

CAMİ VE OKUL YAPILDI

TOKİ, deprem konutlarının yanı sıra kentte çok sayıda cami ve okul yapımına da başladı. Depremden sonra yapılması planlanan 11 caminin 9’u tamamlandı. Ayrıca 16 okul, 100 öğrenci kapasiteli bir pansiyon ve 200 öğrenci kapasiteli yurt binalarının yapımı devam ediyor. Toplamda 140 derslik ilkokul, 48 derslik ortaokul, 116 derslik lise olmak üzere 304 derslikli okul yapımı da planlandı. Bunlardan 80 derslik 7 ilkokul, 24 derslik ortaokul, 64 derslik lise ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon tamamlandı.

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CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de yeniden inşa edildi. Depreme dayanıklı konut ve iş yerleri ile ilçe modern bir görünüm kazanırken, göl manzaralı deprem evleri ise hak sahiplerini bekliyor. TOKİ, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımını 15 ayda tamamladı. İlçe mimarisine uygun şekilde inşa edilen konutların hemen yanında iş yerleri ve çocuk oyun parkları yer alıyor. Tektonik Hazar Gölü’nün yanında, Hazar Baba Dağı’nın eteğinde yer alan Türkiye’nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice, yeni çehreye kavuştu. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle gözde bir ilçe olan Sivrice, yeni yapısıyla bölgenin cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

KÖYLERE DOĞA DOSTU EVLER

Şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra TOKİ köy ve kırsal bölgelerde de deprem evleri yaptı. Evi ve ahırları yıkılan depremzedeler için deprem evleri ve ahırlar yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Köylerde “doğaya uyumlu” çelik konstrüksiyon konutlar yapıldı.

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KİRALAR ÇOK ARTTI

DEPREMİN yaraları hızla sarılırken, 3’üncü kışı da konteyner kentlerde geçiren aileler bulunuyor. Şehrin farklı bölgelerinde kurulan konteyner kentlerde şu anda 1228 aile yaşıyor. 953’ü o dönem kirada oturdukları evleri yıkılan aileler. Kiralık ev bulamadıkları için konteynerlarda yaşam mücadelesi veren aileler, kendileri için de çözüm istiyor. Kentte kiralık ev bulmanın zor olduğunu, depremden sonra kira fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek kira yardımı istiyorlar. Vacide Şahin, “Oturduğum ev kiralıktı, yıkıldı. O dönem devlet bize kira yardımı, eşya yardımı yaptı, bizi konteynerlere yerleştirdi. Ev sahiplerine devlet ev yapıp verdi, biz ise ortada kaldık. Kiralık ev yok, olan da çok pahalı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, şimdi konteynerlerden çıkmamız isteniyor. Ev yok, para yok, bize de bir çözüm bulunsun” diyor. Ayşe Katar da “Ev sahiplerinin hepsi gitti, biz kiracılar kaldık. Ev yok, gidecek yerimiz yok. Baharda tüm konteynerleri boşaltacaklarını söylüyorlar. Depremden sonra buralarda kiralık ev bulmak çok zor, fiyatlarda çok artmış durumda” diye yakınıyor.