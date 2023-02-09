Enkazdan çıkan yakının fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adana'da da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çukurova ilçesinde yerle bir olan 14 katlı Alpergün Apartmanı'nın enkazında yapılan aramalarda, çıkan eşyalar da bir bahçede toplanıyor.

Enkaz altında kalan yakınlarından gelecek umutlu bir haber bekleyenler, bir yandan da eşyaların arasında onlara ait olan malzemeleri arıyor.

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Gözyaşları içinde eşyalar arasından yakınlarının eşyalarını seçen depremzedeler, onları alıp, araçlarına götürüyor. Genç bir kadının bir yakınına ait bulduğu fotoğrafı öpüp koklayarak gözyaşı döktüğü görüldü.