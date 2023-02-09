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Enkazdan çıkan yakının fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü

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#Adana#Çukurova#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 11:22

Adana'da çöken 14 katlı Alpergün Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan eşyalar, yandaki binanın girişine yığıldı. Depremzedeler yakınlarına ait eşyaları seçerken, genç bir kadının yakınına ait fotoğrafı öpüp, koklayarak gözyaşı döktüğü görüldü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adana'da da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çukurova ilçesinde yerle bir olan 14 katlı Alpergün Apartmanı'nın enkazında yapılan aramalarda, çıkan eşyalar da bir bahçede toplanıyor.

Enkaz altında kalan yakınlarından gelecek umutlu bir haber bekleyenler, bir yandan da eşyaların arasında onlara ait olan malzemeleri arıyor.

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Enkazdan çıkan yakının fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü

Gözyaşları içinde eşyalar arasından yakınlarının eşyalarını seçen depremzedeler, onları alıp, araçlarına götürüyor. Genç bir kadının bir yakınına ait bulduğu fotoğrafı öpüp koklayarak gözyaşı döktüğü görüldü.

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Enkazdan çıkan yakının fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü

Enkazdan çıkan yakının fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü

 

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#Adana#Çukurova#Deprem

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