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Enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı

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#Hatay#Deprem#Hırsızlık
Enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 09:40

Hatay’da yıkılan binanın enkazından çaldığı polise ait beylik tabancayı Karaman’da satmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bilal Ş., 4 arkadaşıyla birlikte deprem bölgesi Hatay’a gitti. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ş., burada polislerin yoğun olarak yaşadığı ve depremde yıkılan 600 evler sitesinin enkazına girdi. Bilal Ş., enkazdan bulduğu tabanca, kredi kartları ile 2 adet laptop bilgisayarı yanına alarak Karaman’a getirdi.

Bilal Ş.’nin enkazdan çaldığı tabancayı 30 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı yönünde duyum alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Bilal Ş.’yi gözaltına alan ekipler, şahsın ikametinde arama yaptı. Aramalarda, Beretta marka tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ile deprem bölgesinden çalındığı değerlendirilen kredi kartları ve 2 adet laptop ele geçirildi. Aramaların devamında ise 2 adet tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta ile evin bodrumunda değişik tarihlerde çalındığı belirlenen 2 adet hızar motoru ve 2 adet çim biçme tırpanı ele geçirildi.

Enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı

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TABANCA ENKAZDAN YARALI KURTULAN POLİSE AİT ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, Bilal Ş.’nin enkazdan çalarak satmaya çalıştığı tabancanın kime ait olduğunu belirlemek için seri numarasından sorguladı. Yapılan sorgulama sonucunda tabancanın enkazdan yaralı olarak kurtulan ve halen İstanbul’da tedavisi devam eden Hatay kadrosunda görevli bir polis memuruna ait olduğunu tespit edildi.

Enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı

Hırsızlık ZANLISI TUTUKLANDI

Polis, savcının talimatı ile Bilal Ş.’nin Hatay’a birlikte gittiği C.A., M.N.A., S.Ö. ve A.K. isimli kişileri de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ‘Yağma’ sucundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bilal Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.A ve M.N.A. adli kontrol şartıyla, S.Ö. ile A.K. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı

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Öte yandan, tutuklanan Bilal Ş.’nin emniyette hırsızlıktan 21 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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#Hatay#Deprem#Hırsızlık

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