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Enkazdan 62 saat sonra kurtarılan Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak'tan kahreden haber

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#Galatasaray#Deprem#Kahmramanmaraş
Enkazdan 62 saat sonra kurtarılan Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlaktan kahreden haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 22:14

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalarak iki bacağını kaybeden ve depremin 62'nci saatinde kurtarılan Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak (12) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Cihan Emir Parlak, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

62 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Parlak, aynı zamanda fanatik bir Galatasaray taraftarıydı. Geçen günlerde Galatasaraylı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüşen Parlak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçını tribünden izlemek istediğini söylemişti. Başkan Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" diyerek cevap vermişti. Tanju Çolak da Cihan'ı hastanede ziyaret ederek tüm takımın imzaladığı formayı hediye etmişti.

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GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Cihan Emir Parlak'ın vefatı sonrası Galatasaray camiası yasa boğuldu. Parlak'ın vefatı sonrası Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş da bir mesaj yayımlayarak, Galatasaray camiasına başsağlığı diledi. Beşiktaş'ın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Başımız sağ olsun…Cihan Emir Parlak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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#Galatasaray#Deprem#Kahmramanmaraş

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