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Enkazdan 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip, ülkesine döndü

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#Edirne#BULGARİSTAN#AFAD
Enkazdan 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip, ülkesine döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 17:25

BULGARİSTAN’dan deprem bölgesine gelerek, enkazdan 31 kişiyi sağ çıkaran 59 kişilik ekibin bir bölümü, kara yoluyla geldikleri Edirne’de verdikleri molanın ardından ülkelerine geri döndü.

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Bulgaristan'dan deprem bölgesine gelen 50'si arama- kurtarma uzmanı 59 kişilik ekip, ülkelerine dönmeden önce kara yoluyla geçtikleri Edirne'de kısa mola verdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden ekibi, ETSO Başkanı Sezai Irmak ve ETSO Meclis Başkanı Emre Alp karşıladı. Ekibin lideri Georgi Vlaykov, deprem bölgesinde yaşananlara ilişkin gözlemlerini aktardı. Bulgar ekibi olarak deprem bölgesinde göçük altından 31 canı kurtardıklarını kaydeden Vlaykov, köpekleri 'Kılıan’ın da 12 canın kurtarılmasını sağladığını belirtti. Vlaykov, deprem bölgesindeki çalışmalara katılıp, enkazdan kurtarılmayı bekleyenlere yardım edebildikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

'KILIAN'A TEŞEKKÜR BELGESİ

ETSO heyeti, ekibi yolcu etmeden önce oda önünden teşekkürlerle uğurladı. Birlikte anı fotoğraflarının çektirildiği anlarda heyet, kahraman köpek 'Kılıan'ın sahibine de 'Türk milleti sana minnettar' yazılı teşekkür belgesi verdi. Ekip, Bulgaristan'ın Filibe kentine gitmek üzere yola çıktı.

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#Edirne#BULGARİSTAN#AFAD

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