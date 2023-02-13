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Enkazdan 138 saat sonra çıkarıldı, 'Beni özel hastaneye götürmeyin param yok' dedi

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#Hatay#Deprem#Hastane
Enkazdan 138 saat sonra çıkarıldı, Beni özel hastaneye götürmeyin param yok dedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 14:21

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından 138 sonra yaralı olarak çıkarılan Emine Doğu (51), kendisine ambulansta müdahale eden Tekirdağ'dan giden sağlık ekiplerine, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi. Bunun üzerine Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim" karşılığını verdi.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde Emine Doğu, arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 138 saat sonra çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarıldı.

Doğu, ambulansta kendisine müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu'na, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi.

Bunun üzerine Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış, 8 yıl babasına bakmış. Melek, melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. 150 saat, ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Mucize işte, Allah'ın mucizesi işte" dedi.

Emine Doğu, ambulansla götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi altına alındı. 

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