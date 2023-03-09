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Enkazdaki altınları bulundu, sevinçten bayıldı

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#Deprem#Enkaz#Altın
Enkazdaki altınları bulundu, sevinçten bayıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 11:27

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evleri yıkılan bir ailenin enkaz altında kalan altınları bulundu, haberi alınca koşarak gelen kadın sevinçten bayıldı.

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Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerin ardından ilçede yaşayan Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri yıkıldı.

Enkazdaki altınları bulundu, sevinçten bayıldı

Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı.

Enkazdaki altınları bulundu, sevinçten bayıldı

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SEVİNÇLE KOŞUP BAYGINLIK GEÇİRDİ

Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi.

Enkazdaki altınları bulundu, sevinçten bayıldı

Ertuğrul çifti, bölgede çalışma yapan depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm ekiplere teşekkür etti.

Enkazdaki altınları bulundu, sevinçten bayıldı

Enkazdaki altınları bulundu, sevinçten bayıldı

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#Deprem#Enkaz#Altın

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