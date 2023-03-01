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Enkazda kalan aracını tavanını kestirerek çıkarttırdı

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#Deprem#Hatay#Antakya
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 15:53

Hatay'daki evi depremde çöken Ahmet Uğural (54), enkazda kalan otomobilini, tavanını Ukraynalı arama- kurtarma ekibine kestirerek kurtarabildi. Aracını çalıştırıp, üzeri açık halde eşyalarını taşıyan Uğural, Antakya'daki hasar tespit merkezine gitti.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yakalanan Ahmet Uğural'ın 4 katlı evinde kısmi çöküntüler oluştu. Ailesiyle dışarı çıkan Uğural'ın 31 DN 893 plakalı otomobili, çatıdan düşen beton parçalarının altında kaldı. Bölgede arama- kurtarma çalışması yapan Ukraynalı ekipten yardım isteyen Uğural, aracını, tavanını kestirerek enkazdan çıkarttırdı. Uğural, oğluyla birlikte otomobiliyle hasar tespit kaydı için kent merkezindeki çadıra gitti.

Enkazda kalan aracını tavanını kestirerek çıkarttırdı

"4. KATTAN DAMIN DUVARI ÜZERİNE DEVRİLMİŞTİ"

Depremde ablasının hayatını kaybettiğini, kendisinin ve akrabalarının evlerinin yıkıldığını anlatan Ahmet Uğural, "Sabah uyandığımızda ev darmadağınık olmuştu.

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Enkazda kalan aracını tavanını kestirerek çıkarttırdı

Duvarlar birbirine çöktü. Çıkarken 'Oğlum arabanın anahtarını al' dedim, bir baktım araba pert olmuş. 4'üncü kattan, damın duvarı üzerine devrilmiş. 2 gün sonra arabayı çıkardım oradan. Ukraynalı kurtarıcılar vardı. Onlara söyledim, direkleri kestirdim. Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Evdeki ufak tefek eşyalarımı taşıdım" dedi.

Enkazda kalan aracını tavanını kestirerek çıkarttırdı

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#Deprem#Hatay#Antakya

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