Enkazda bekleyen babaya ziyaret

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Deprem bölgesinde incelemelerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İskenderun’da çöken Eda Apartmanı’nın enkazında kalan öğretmen eşi Cavide ve ikizleri Deniz ile Zeynep Şahutoğlu’nu arama kurtarma çalışmalarını takip eden Dr. Yılmaz Şahutoğlu’nu ziyaret etti. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Yılmaz Şahutoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Şahutoğlu, son seçimde CHP’nin İskenderun Belediye Başkan adayıydı.

LİYAKATSİZLİK ÇÜRÜTÜR

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının da katılımıyla depremlerin vurduğu Hatay’da yaptığı MYK toplantısında da özetle şunları söyledi: “Liyakatin devlet yönetiminde ne kadar önemli bir kavram olduğunu her yerde söyledim. Devlette belli makamlara gelmek sıradan bir olay değildir. Pişip, deneyim kazanarak aşama aşama yükselirsiniz. Tepeden getirilen sorunu da çözümü de bilemez. Liyakati yok ederseniz devlette çürüme başlar. Bu felaket, devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi.

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DEPREM KUŞAĞINDAYIZ AMA

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu herkes biliyor. Ne yapıldı? Bol miktarda imar afları çıktı. Oturdukları konutu insanlara mezar ettiler bir de üstüne para aldılar. Bunun adı da devlet yönetimi oluyor, batsın böyle bir devlet yönetimi.

5 YILDIZLI OTELLERDE AĞIRLA

Bütün bunların dışında yurtların kapatılmasına, üniversite öğreniminin online yapılmasına karar verildi. Vallahi de billahi de bunlar ülkenin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Zaten pandemide uzun süre eğitimden uzak kaldılar, şimdi yeniden yurtları kapatıyorlar. Neymiş depremzedelere açacaklarmış, o yurtlar depremzede aileleri için uygun değildir. Antalya’ya bak, İzmir’e bak, her tarafa bak 5 yıldızlı oteller var. Sen devleti yönetiyorsan o depremzedeleri al, 5 yıldızlı otellerde ağırla, bütün masraflarını da karşıla kardeşim. Otel sahipleri bunların tamamını karşılar. Bir devlet bir kişinin kişisel hırslarına alet olamaz. Kişisel beklentiler üzerinden bir devlet yönetilemez.” (ANKARA)

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‘BİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ’

Kılıçdaroğlu, Hatay Payas’ta, depremde yaşamını yitiren CHP İlçe Başkanı İlter Tellioğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, acılı aileye, “Allah sabır versin. Bütün Türkiye kan ağlıyor. Neye ihtiyacınız olursa, çekinmeden bize iletin. Biz çok büyük ve güzel bir aileyiz. Acıları paylaşmak lazım” diyerek taziyelerini iletti.Duygu Tellioğlu da Kılıçdaroğlu’ndan eşinin adının, Hatay merkezde yapımı tamamlanan parka verilmesini istedi.(Fatma AKSU)