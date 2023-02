Enkaza dönüşen kentte bir gece

Haberin Devamı

Hürriyet ekibi olarak zifiri karanlıkta, enkazların arasında kentin sokak ve caddelerini gezdik. Her köşe başında ısınmak için yakılan ateşlerle karşılaştık, enkazlardaki arama-kurtarma çalışmalarının gece de aralıksız devam ettiklerine tanıklık ettik. Moloz yığınlarının arasında çalışan iş makineleri, enkaz başlarındaki arama kurtarma ekipleri dikkat çekiyor. Bir kişi daha çıkabilir umuduyla ambulanslar hazır bekletilirken, sağlık çalışanları da olası bir müdahale için enkazların başında sabahlıyor.

ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Her sokak, her caddede büyük yıkımların olduğu ve büyük acıların yaşandığı Antakya’da yakınlarından haber alamayan ailelerinin de çaresiz bekleyişi devam ediyor. Günlerdir enkaz altında kalan yakınlarından umutlu bir haber bekleyen aileler de, yakılan ateşlerin başında arama kurtarma çalışmalarını izliyor. Başta gönüllüler olmak üzere birçok kişi ailelere destek verip, sıcak bir tas çorba, çay getirip ikramlarda bulunuyor. Sırtlarına verilen battaniyelerine sarılan aileler, gecenin soğuğuna rağmen enkaz başlarından bir an olsun ayrılmıyor. Hırsızlık, yağma gibi olayların önüne geçilmesi için de güvenlik güçleri yoğun çaba gösteriyor. El fenerleri ile sokak sokak geziyor.





YORGUN KAHRAMANLAR

Günlerdir aralıksız, bir can kurtarmak için zamanla yarışan yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri geceyi de enkazlarda arama çalışmaları yaparak geçiriyor. Dönüşümlü olarak arada bir enkazdan inerek yakılan ateşlerin başına geçerek ısınan ekipler, daha sonra tekrar çalışmalarına devam ediyor. Yakılan ateşlerin başında 10-15 dakika uyuduktan sonra tekrar çalışmalara katılıyorlar. İzmir Kınık’tan gelen bir grup madenci ise günlerdir sürdürdükleri aralıksız çalışmalarının ardından küçük bir alanda kurdukları tek kişilik çadırlarda dinlenerek geceyi geçiriyor.