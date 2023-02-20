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Enkaz döküm sahası havadan görüntülendi

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#ANTAKYA#Hatay#Deprem
Enkaz döküm sahası havadan görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 14:59

HATAY'ın Antakya ilçesinde, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri aralıksız çalışıyor. Binalardan kaldırılan moloz yığınları, enkaz döküm sahasına getirilerek belirlenen noktalara dökülüyor.

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Antakya’da iş makineleriyle kamyonlara yüklenen binlerce tonluk moloz yığınları, şehir dışında belirlenen iki ayrı noktaya götürülerek dökülüyor. Molozların tepeden vadiye dökülmesi dronla havadan görüntülendi.

Enkaz döküm sahası havadan görüntülendi

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#ANTAKYA#Hatay#Deprem

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