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Enkaz başında değerli eşya nöbeti

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#Kahramanmaraş#Enkaz#Arama Kurtarma
Enkaz başında değerli eşya nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerin 11'inci gününde de yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarda arama - kurtarma çalışmaları devam etti.

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Canlı olmadığı kesinleşen bölgelerde ise enkaz kaldırılıyor. İş makineleriyle alınan enkaz, kamyonlara yüklenip şehir dışına taşınıyor.

TUTANAKLA YETKİLİLERE

Kamyonlarla kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta belirlenen üç noktaya taşınan molozlar, bu alanlara boşaltılıyor. enkaz toplama alanındaki iş makineleriyle de istifleme ve düzeltme çalışması yapılıyor. Jandarma ekipleri, enkaz yığınları arasında değerli eşya arayan kişilere karşı 24 saat nöbet tutuyor. Enkaz toplama alanları ve şehir merkezindeki enkazın başında bekleyen jandarma, şüpheli görülen kişilerin bu alanlara yaklaşmasına izin vermiyor. Bulunan değerli eşyalar, tutanakla yetkililere teslim ediliyor.

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#Kahramanmaraş#Enkaz#Arama Kurtarma

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