Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Enkaz altından torununun scooterını çıkaran dede gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#Kahramanmaraş Depremi
Enkaz altından torununun scooterını çıkaran dede gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 11:24

Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce vatandaşımızı hayattan kopardı. Enkaz başında bekleyiş devam ederken yürekleri dağlayan sahneler de yaşanıyor. Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybeden yaşlı adam, enkazların arasında kaybettiği torunun scooterını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en büyük hasarı alan illerden biri olan Hatay’da, vatandaşların enkaz başındaki bekleyişi devam ediyor. Hatay Antakya’da yaşayan Ahmad isimli vatandaş, yaşadıkları binaların yıkılmasıyla birlikte oğlu, gelini ve torununu enkaz altında kaybetti.

Enkaz altından torununun scooterını çıkaran dede gözyaşlarına boğuldu

TORUNUNUN SCOOTERI ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI

Onlardan hatıra kalması için enkaz üstünde onlara ait bir şeyler arayan Ahmad, bu arama sırasında deprem felaketinde kaybettiği torununun scooterını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Enkaz altından torununun scooterını çıkaran dede gözyaşlarına boğuldu



Enkaz altında ailesinden 6 kişiyi kaybeden Ahmad, onların eşyalarını veya fotoğraflarını bulup en azından onlardan kendilerine hatıra kalmasını istiyor.

Haberin Devamı

Enkaz altından torununun scooterını çıkaran dede gözyaşlarına boğuldu

Bulduğu fotoğraflarla kendisini teselli etmeye çalışan yaşlı adam, kaybettiği yakınlarından geriye geçirdikleri güzel günlerden videoların kaldığını belirtti.

Enkaz altından torununun scooterını çıkaran dede gözyaşlarına boğuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Hatay#Kahramanmaraş Depremi

BAKMADAN GEÇME!

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem
Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

#Hatay
Elveda şehrim... Tahliye uçağında hüzün

Elveda şehrim... Tahliye uçağında hüzün

#Hatay