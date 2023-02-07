Enkaz altından sevindiren ses: Biz iyiyiz

Güncelleme Tarihi:
Kar yağışının şiddetli olduğu kentte, vatandaşlar spor salonlarına, okullara, sosyal tesislere yerleştirildi.
Depremin ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda arama kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
KARDEŞLERİM YANIMDA
Bağlar’da da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri, kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, “Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor” diyerek kurtarılanlarla konuştu. Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması anbean kameraya yansıdı.
ÇALIŞMALARI İZLEDİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Diyarbakır’daki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Bozdağ, gelişmelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Diyarbakır HAVA DURUMU
EN DÜŞÜK -2 EN YÜKSEK 3: SULU KAR
Bugün karla karışık ve kar yağışlı. Çarşamba hafif kar yağışlı, perşembe ve cuma günlerinde yağış yok, çok bulutlu.
Bugün en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 3, çarşamba en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık bir, perşembe en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 4.