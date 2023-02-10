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Enkaz altından çıkarılan Fidan, bir gün sonra doğum yaptı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Fidan Yıldız Sağaltıcı
Enkaz altından çıkarılan Fidan, bir gün sonra doğum yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 14:37

Hatay'da, depremde çöken binanın enkazından çıkarılan hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı (29), askeri helikopterle sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde bir gün sonra doğum yaptı. Kız bebeğe, pamuk anlamına gelen Gutnam Elif ismi verildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlar, tedavi edilmek üzere Mersin'e getiriliyor. Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilen yararların bir bölümü, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait helikopterlerle taşınıyor. Depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün enkazdan çıkarılan hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı da askeri helikopterle kente getirildi. Helikopterden ambulansa alınan Sağaltıcı, Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yine enkazdan çıkarılan kadın ve çocuk da helikopterle getirilerek tedaviye alındı.

'ACIYI VE MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞIYORUZ'

Sağaltıcı, dün doğum yaparak dünyaya sağlıklı bir kız bebek getirdi. Anlamı 'pamuk' olan Gutnam Elif adı verilen bebek, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor. Enkazdan kurtulan Sağaltıcı ailesi ise acıyı ve mutluluğu bir arada yaşıyor.

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Baba Orhan Sağaltıcı (40), "Depreme yatakta yakalandık. Umutlarımız bitmişti. Hastane hastane gezdik. Ama sağ olsun devletimiz yetişti. Helikopterle eşimi buraya getirdiler. Eşim sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Hüseyin Şimşek ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, kontrollerini yaptıklarını söyledi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Fidan Yıldız Sağaltıcı

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