Enkaz altından ‘arama kurtarma’ya

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KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde yaşayan Bülent Şentürk, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Uzun süre sonra enkazdan kurtarılan Şentürk, 10 yaşındaki kız kardeşini ve birçok yakınını kaybetti. 2009 yılında 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında ise AKUT’ta arama kurtarma gönüllüsü olmaya karar verdi. Burada yolu depremzede olan Elif Şentürk'le kesişti. 2014'te dünyaevine giren çiftin, Ali Uras adında bir çocukları dünyaya geldi. Şişli’deki İstanbul AKUT merkezinde arama kurtarma gönüllüsü olan çift, depremde yaşadıklarını, dernekteki çalışmalarını anlattı.

HATAY’DA YARDIMA KOŞTU

Depremden sonra hayata bakış açısının değiştiğini ifade eden Şentürk, "Depremde beni kurtaran insanlar ve ekip vardı. Bana el uzatan ekipten taraf olmak istedim. İnsanlara yardım ederim, el uzatırım diye düşündüm ve ekibe katıldım. Birçok kişiye de yeri geldiği zaman elimizi uzattık. Çok güzel bir duygu" dedi. Şentürk, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da görev yaptığını, insanları hayata bağlamanın kendisinde oluşturduğu duyguları kelimelere sığdıramayacağını söyledi.

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Elif Şentürk ise Gölcük'teki evinde ailesiyle depreme yakalanmış, evi hasar görmüş. İnsanlara yardım etmek amacıyla AKUT'ta görevli olmuş: “Eşimle beraber çalışmanın çok büyük avantajı var çünkü birbirimizi çok iyi anlıyoruz. İkimizin zaten oraya geliş amacı belli. İnsanların hayatlarına dokunabilirsek bizim için en büyük mutluluk bu. Ülkemiz deprem bölgesi. Depremler sürekli olacak. Sürekli ailece AKUT'tayız. Evde sürekli deprem konusu var, depreme hazırlık konuşuluyor. Çocuğumuzda da bir bilinç oluştu. Ne kadar bilinçlenirsek, o anda durumu ne kadar iyi yönetebilirsek aslında o kadar kârlı çıkacağız.”

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Çiftin 12 yaşındaki oğlu Ali Uras Şentürk de deprem öncesinde, anında ve sonrasında ne yapılması gerektiğini bildiğini, deprem korkusunu yenmeyi başardığını söyledi.