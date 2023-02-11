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Enkaz altından 69'uncu saatte çıkarıldı, ilk isteği bu oldu... Sosyal medyanın konuştuğu video

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#Deprem#Enkaz#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 11:11

Hatay'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarının 69. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan genç ile sağlık görevlisi arasındaki tebessüm ettiren kitap diyaloğunun olduğu video, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ambulans içerisinde yaşanan diyalog görüntülerinin ardından, gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve kitaplarının temin edileceği öğrenildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hatay'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarının 69. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk ile hastaneye götürüldüğü esnada kendisine müdahale eden Sağlık Görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul arasında tebessüm ettiren kitap diyaloğunun olduğu video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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AMBULANS İÇERİSİNDE TEBESSÜM ETTİREN DİYALOG

Enkazdan sağ olarak çıkarıldıktan sonra acılarını unutan 19 yaşındaki Galip Öztürk'ün tek önceliği, 5 ay sonra gireceği YKS'ye çalıştığı kitapları oldu. Kendi acısını bir kenara bırakan Öztürk, Sağlık Görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul ile arasında ambulans içerisinde geçen diyalogda, kitaplarının bulunmasını istedi. Ertuğrul'un, "Hangi kitapları istiyorsun?" sorusu üzerine genç, sınav için gerekli olan bütün kitapları saydı. Bunun üzerine Ertuğrul, kendisinin istediği bütün kitapları temin edeceğini söyledi.

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19 YAŞINDAKİ GENÇ, KİTAPLARINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

19 yaşındaki genç Öztürk ile Sağlık Görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul arasında geçen diyalog ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü. 5 ay sonra gireceği sınavda kitaplarını enkaz altında olan gencin bütün kitaplarının "Ülkem Okuyor" projesi çerçevesinde temin edileceği ve bu projenin enkaz kaldırma çalışmalarından sonra da tüm çocukları kapsayacak şekilde devam edeceği öğrenildi.

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