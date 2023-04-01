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Enkaz altından 128 saat sonra çıkarılmıştı... Gizem bebeği annesine Bakan Yanık teslim etti

Güncelleme Tarihi:

#Derya Yanık#Deprem#Gizem Bebek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 10:46

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan hemşirelerin Gizem adını verdiği 3,5 aylık bebek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 54 gün sonra Adana’da annesine teslim edildi.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere Hatay’da yakalanan 3.5 aylık bebek enkazdan 128 saat sonra çıkarıldı. Hemşirelerin Gizem adını verdiği bebeğin annesi Yasemin Begdaş hayatta kalırken, babası ve iki erkek kardeşi ise hayatını kaybetti.

Gizem bebek, enkazdan çıkarılmasının ardından ilk müdahalenin yapılmasıyla birlikte Adana Şehir Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Herhangi bir sağlık probleminin olmaması üzerine kurum bakımı altına alındı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirilen Gizem bebek, Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan kontroller sonrasında Bakanlığa bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti.

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BEBEĞİ ADANA’DA BAKAN YANIK KARŞILADI

Bu doğrultuda Gizem bebeğin ailesiyle kavuşması için hızlıca harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürdü. Adana’da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, Gizem bebeği Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş’a teslim etti. Anne ve bebeğinin 54 gün sonra kavuşmasını sağladıklarını söyleyen Bakan Yanık, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden birçok il etkilendi. Bunlardan en çok etkilenenlerden biri de Hatay. Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Gizem bebek gerçekten bir mucize. Hayatta kalması ve hiçbir sağlık problemi yaşamaması hepimizi çok etkiledi. Adana Şehir Hastanemizde ilk tetkikler yapıldıktan sonra biz Gizem’i Ankara’da Bakanlığımızın kuruluşuna aldık.” dedi.

Enkaz altından 128 saat sonra çıkarılmıştı... Gizem bebeği annesine Bakan Yanık teslim etti

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“DESTEĞİMİZ HER ZAMAN GİZEM’İN YANINDA OLACAK”

Refakatçisiz çocukların ailelerini arama çalışmaları çerçevesinde yapılan DNA testi sonucunda annesinin Yasemin Begdaş olduğunu tespit ettiklerini ve bebeğin ailesiyle kavuşturulması çalışmalarına başladıklarını anlatan Bakan Yanık, “Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem’i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem’in yanında olacak.” ifadelerini kullandı. 

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#Derya Yanık#Deprem#Gizem Bebek

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