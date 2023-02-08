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Enkaz altındakileri arayıp dalga geçen şahıs tutuklandı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Tekirdağ
Enkaz altındakileri arayıp dalga geçen şahıs tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 17:47

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında bazı kişilerin enkaz altındaki kişileri arayarak dalga geçmesi büyük tepki toplamıştı. Enkaz altındakileri arayarak dalga geçtiği iddia edilen kişilerden S.A. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı. Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki S.A., olayın duyulduğu ilk gün polis merkezine gitti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.A., paylaşımın kendisine ait olmadığını, hesap bilgilerinin çalınarak başkaları tarafından paylaşımın yapıldığını söyledi. S.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis tarafından bugün yeniden gözaltına alınan S.A., adliyeye sevk edildi. S.A., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Atatürk aleyhine işlenen suçlara muhalefet' suçlarından tutuklandı.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Tekirdağ

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