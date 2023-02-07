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Enkaz altındaki kişileri arayıp dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

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#Deprem#Tekirdağ#Depremzede
Enkaz altındaki kişileri arayıp dalga geçmişti İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 15:35

Kahramanmaraş merkezli deprem faciasının ardından vicdanları sızlatan bir olay yaşanmıştı. S.A. isimli şahıs, enkaz altındaki kişileri arayıp dalga geçmiş ve ardından emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A. (16), polise verdiği ifadede, bilgisayar oynarken tartıştığı kişilerin hesabını çaldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

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Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

Büyük depremde enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler tepki çekti.

O görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Y.S. ve yaşı küçük M.B. olduğu belirlendi.

Şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

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Y.S. ve M.B. ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçtiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındıEnkaz altındaki depremzedeyi arayarak dalga geçtiği belirlenen iki kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
daha fazla video içinEnkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçtiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

 

"BEN YAPMADIM, HESABIMI ÇALDILAR"

Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A., dün polis merkezine giderek ifade verdi. S. A., ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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#Deprem#Tekirdağ#Depremzede

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