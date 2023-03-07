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Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular... 'Bizim için her şeyden önemli'

Güncelleme Tarihi:

#Kabe Örtüsü#Kahramanmaraş#Deprem
Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular... Bizim için her şeyden önemli
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 13:06

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde iş yeri yıkılan esnaf, kutsal topraklardan getirttiği ve enkaz altında kalan Kabe örtüsünü arıyor. Örtünün depremden önce iş yerinin duvarında asılı olduğunu söyleyen Muhammet Güller, "Şu anda her şeyden önemli olan Kabe örtümüz vardı ve onu arıyoruz. Onun haricinde birkaç sağlam malzeme olur ise onları çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

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Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda beyaz eşya firması olarak faaliyet gösteren iş yeri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. İş yeri sahipleri ve çalışanları, enkazda kutsal topraklardan getirilen Kabe örtüsünü arıyor. Özel olarak tutulan iş makinesi enkazda çalışmaları günlerdir devam ettirirken, bir yandan da el gücüyle arama çalışmalarını sürdürülüyor.

Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular... Bizim için her şeyden önemli

"KABE ÖRTÜSÜNÜ ARIYORUZ"

Muhammet Güller, "Şu anda her şeyden önemli olan Kabe örtümüz vardı ve onu arıyoruz. Onun haricinde birkaç sağlam malzeme olur ise onları çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki önceliğimiz Kabe örtüsü. Daha önceden patronumuzun babası Kabe'ye gitmiş ve orada bir iş adamıyla tanışmış ve daha sonra Kabe örtüsünü orada kendisine hediye ediliyor.

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Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular... Bizim için her şeyden önemli

Kabe örtümüz mağazamızın duvarını asılı olarak duruyordu. Bizim için gerçekten çok büyük önemi var, onun için burada arama yapıyoruz" dedi.

Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular... Bizim için her şeyden önemli

"KUTSALIMIZ, İNŞALLAH BULUNUR"

Ferhan Kurt, "Buralar baştan sona kadar iş yeri idi. Dükkanlar vardı ve dükkanların altında da otoparklar vardı. Görevliler gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şu an da küçük ev eşyalarımızı çıkarıyorlar ama kırılmış. Kabe örtümüz kutsalımız, depremden günümüze kadar enkazda olan Kabe örtümüzü arıyorum. İnşallah kısa sürede bulunur" diye konuştu.

Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular... Bizim için her şeyden önemli

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#Kabe Örtüsü#Kahramanmaraş#Deprem

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