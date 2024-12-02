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Enkaz altındaki işçi 53. saatte bulundu

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#İstanbul#Güngören#İşçi
Enkaz altındaki işçi 53. saatte bulundu
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

İstanbul Güngören’de cuma günü kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan özel bir tekstil firmasına ait 3 katlı binada başlatılan kontrollü yıkım işlemleri esnasında binanın üst katında kısmi çökme gerçekleşti.

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2 işçi enkaz altında kaldı. İş makinesi operatörü Ümit Kurt enkazdan çıkarıldı ancak su tesisatı için orta katta çalışan diğer işçi Zekeriya Yılmaz (56) için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan 53 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Zekeriya Yılmaz’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

İhmaller zincirinin yaşandığı olayda işçiler orta katta çalışırken alt ve üst katta iş makinelerinin çalışmasının yanı sıra zemin katta da kolon kesildiği iddia edildi. Yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. tutuklandı.

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#İstanbul#Güngören#İşçi

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