MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriEnkaz altında kalan çok sayıda kişi, arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı
GeriGündem Enkaz altında kalan çok sayıda kişi, arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÖZEN- Mehmet CANDAN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Enkaz altında kalan çok sayıda kişi, arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Enkaz altında kalan çok sayıda kişi, arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında birçok vatandaş, arama köpekleri sayesinde kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde, birçok vatandaş enkaz altından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu eğitimli köpekler de kullanıldı. Bu özel köpekler, enkaz altına kalanların yerlerini tespit etmede etkili rol oynadı. Başta AFAD olmak üzere jandarma ve itfaiye gibi kurum ve kuruluşlarda arama kurtarma köpekleri, oldukça fayda sağladı.

Enkaz altından 9,5 saat sonra kurtarılan Buse Hasyılmaz, "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarırım" demişti.

Arama-kurtarma köpeklerinin de katkısıyla 107 kişi enkaz altından kurtarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle