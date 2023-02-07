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Enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, 35 saat sonra kurtarıldı

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#Deprem#Hatay#Kurtarma Çalışmaları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 16:39

Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı. O anlar ekiplerce görüntülendi.

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Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessese Müdürlüğü'nden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı.

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5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük sevinç yaşadı.

Enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, 35 saat sonra kurtarıldı

İKİ KARDEŞTEN ACI HABER

Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

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#Deprem#Hatay#Kurtarma Çalışmaları

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