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Enkaz altında kalan 12 yaşındaki Elif, faciadan 2 gün önce deprem çantası hazırlamış

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#Hatay#Kahramanmaraş#Deprem
Enkaz altında kalan 12 yaşındaki Elif, faciadan 2 gün önce deprem çantası hazırlamış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 10:01

Deprem bölgesinde enkaz altındaki kurtarma çalışmaları devam ederken yürek yakan hikayeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta, Elif Rabia Akat (12), geçen cumartesi günü evde deprem çantası hazırladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve 'Kaju' isimli kedisi için de çantaya mama koyan Elif Rabia, videoyu Elazığ'da üniversite öğrencisi ağabeyi Enes Melih Akat'a (21) yolladı. Elif Rabia, polis memuru babası Mehmet, annesi Eda Akat ile birlikte videoyu çektikten 2 gün sonra meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken binanın enkazında kaldı. Depremin ardından kente gelerek enkazda sürdürülen kurtarma çalışmalarını takip eden Enes Melih Akat, "Kardeşim videoyu çekince duyarlılığı ile beni sevindirmişti. Yaptığı hazırlık ile deprem olacağı sanki içine doğmuştu. Şimdi annem, babam ve kardeşimin enkazdan canlı çıkması için dua ediyorum" dedi.

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Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Akat (50), eşi Eda Akat ve kızı Elif Rabia ile birlikte yaşadıkları Hayrullah Mahallesi’ndeki 7 katlı Sabır Apartmanı’nın çökmesiyle enkaz altında kaldı. Depremi Elazığ’da yaşayan Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Enes Melih Akat, sarsıntının ardından telefonla ulaşamayınca ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş’a geldi. Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını; anne ve babası ile kız kardeşinin enkaz altında kaldığını öğrenen Enes Melih Akat büyük üzüntü yaşadı. Vatandaşlarla birlikte binanın enkazında kurtarma çalışmalarına katılan Enes Melih Akat, aradan geçen zamanda ailesine ulaşamadı.

Enkaz altında kalan 12 yaşındaki Elif, faciadan 2 gün önce deprem çantası hazırlamış

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KARDEŞİNDEN GELEN VİDEO İLE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Enkaz başında gece gündüz ailesinden gelecek umutlu haberi bekleyen Enes Melih Akat, depremden 2 gün önce kardeşi Elif Rabia Akat’ın kendisine gönderdiği video ile büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Cumartesi gecesi kardeşi Elif Rabia’nın kendisine çok sevdiği ‘Kaju’ isimli kedisi için deprem çantası hazırladığı anlara ilişkin çektiği video görüntüsünü gönderdiğini ve ardından aradığını anlatan Enes Melih Akat, “Kardeşim cumartesi gece bana video mesaj attı, sonra da arayarak, ‘Ağabey ben deprem çantası hazırlıyorum. Biz deprem anında kendimize bakabiliriz ancak kedimiz bakamaz. Onun için de ayrı çanta hazırladım’ dedi. Videoda da kardeşim çantaya kedimiz için mama, ilaç, yelek ve tasmasını koyuyor. İzleyince kendisini yeniden aradım ve ‘Deprem her an olabilir ama çantayı sürekli yenilemen gerekir’ dedim. 2 gün sonra deprem oldu. Sanki deprem olacağı kardeşimin içine doğmuş. Depremden 2 gün önce deprem çantası hazırlamak kimin aklına gelir” diye konuştu.

Enkaz altında kalan 12 yaşındaki Elif, faciadan 2 gün önce deprem çantası hazırlamış

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Depremin ardından Kahramanmaraş’a gelerek ailesini kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Akat, “Depremin üzerinden 5 gün geçti. Ekipler daha yeni geldi buraya. Bu apartmandan çok kişi kurtarıldı. Daha dün birisi kendi imkânlarıyla enkazdan çıktı. Allah’tan ümit kesmiyoruz ve inşallah kurtulurlar diye dua ediyorum” diye konuştu.

Enkaz altında kalan 12 yaşındaki Elif, faciadan 2 gün önce deprem çantası hazırlamış

Anne ve babasıyla birlikte enkaz altında olan Elif Rabia Akat’ın depremden 2 gün önce ağabeyine gönderdiği videolu mesajda, kedisi için hazırladığı deprem çantasının içerisine mama, tasma, ilaç, su yeleğini anlatarak yerleştirdiği görülüyor.

Enkaz altında kalan 12 yaşındaki Elif, faciadan 2 gün önce deprem çantası hazırlamış

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#Hatay#Kahramanmaraş#Deprem

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