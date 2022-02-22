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ENJ coin nedir? Enjin coin hakkında bilgiler

#Enjin#Enjin Coin#Enj Coin
ENJ coin nedir Enjin coin hakkında bilgiler

ENJ coin, özellikleri ile merak ediliyor. Enjin Coin (ENJ), yeni nesil blok zinciri varlıklarının değerini doğrudan desteklemek için kullanılan Ethereum tabanlı bir kripto para birimidir. "Dijital varlıklar için altın standart" olmayı hedeflemektedir. Peki, ENJ coin nedir? İşte, coin hakkında detaylı bilgiler

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Enjin, açık kaynaklı ERC-1155 belirteç standardını oluşturdu : oyun editörlerinin para birimi, emlak, dijital sanat ve oyun öğeleri gibi çeşitli varlık türlerini blok zinciri uygulamalarında kullanılabilen belirteçlere dönüştürmesini sağlamaktadır.

Enjin, zincir üstü uygulamalar için açık kaynak token standardıyla bütünleşen ve benzersiz bir blok zinciri gezgini ( EnjinX ) içeren eksiksiz bir ekosistem oluşturmuştur . Enjin, profesyoneller için çeşitli çözümlerle blockchain dışı katılımcılar için benimsemeye odaklanıyor.

Fidye olmayan varlıklar (ERC-1155 jetonları) Enjin Coin ile desteklenebilir . Kullanım örneklerinden bazıları, mülkiyet sertifikası , Enjin ekosistemi ile uyumluluk , gerçek dünyadaki değerleri (ENJ jetonları borsalarda işlem gördüğü için) ve somut özellikler (ENJ jetonlarını kullanmak için yok edilebilirler) arasında değişir. Birçok NFT'nin ENJ jetonları tarafından desteklenmesi nedeniyle, benimsenmesi Enjin Coin'in etkin arzında azalmalara yol açmaktadır.

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#Enjin#Enjin Coin#Enj Coin

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