Enişteye kurşun yağmuru

Güncelleme Tarihi:

Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 07:00

İSTANBUL Şişli’de önceki akşam saatlerinde Sevgi Çakır, eşi Ejder Çakır’la (34) tartışıp evi terk ederek ikizi Suat S.’nin yanına gitti. Bunun üzerine Ejder Çakır, kayınpederi Bahattin S.’yi arayıp konuşmak için dükkânına geleceğini söyledi.

Çakır saat 20.00 sıralarında otomobiliyle sokağa girdiği sırada Suat S. tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Çakır, eşinin diğer kardeşi tarafından hastaneye götürüldü. Ancak 6, 10 ve 11 yaşında üç erkek çocuk babası olan Çakır, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Enişteye kurşun yağmuru
Tutuklanan Suat S.’nin, çok sayıda suç kaydı çıktı.

Kaçan Suat S. ve babası B.S. yakalanarak gözaltına alındı. Suat S.’nin ifadesinde “İkiz kardeşime kötü davranıyordu, sürekli alkol alıyordu” dediği öğrenildi. 25 suç kaydı olan Suat S. ve baba B.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

