Enişteye kurşun yağmuru

Çakır saat 20.00 sıralarında otomobiliyle sokağa girdiği sırada Suat S. tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Çakır, eşinin diğer kardeşi tarafından hastaneye götürüldü. Ancak 6, 10 ve 11 yaşında üç erkek çocuk babası olan Çakır, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklanan Suat S.’nin, çok sayıda suç kaydı çıktı.

Kaçan Suat S. ve babası B.S. yakalanarak gözaltına alındı. Suat S.’nin ifadesinde “İkiz kardeşime kötü davranıyordu, sürekli alkol alıyordu” dediği öğrenildi. 25 suç kaydı olan Suat S. ve baba B.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.