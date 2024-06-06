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Eniştesini öldüren şahıs cinayetin nedenini anlattı: Kız kardeşime kötü davranıyordu

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#Cinayet#Adana#Adana Haberleri
Eniştesini öldüren şahıs cinayetin nedenini anlattı: Kız kardeşime kötü davranıyordu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 10:51

Adana'da eniştesi Samet Gençdal'ı (23) öldürdükten sonra kaçan Ali Yeşilbudak (32), 39 gün sonra yakalandı. Yeşilbudak, ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk, amacım öldürmek değildi" dedi.

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Olay, 28 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Samet Gençdal ile evde buluştuğu kayınbiraderi Ali Yeşilbudak arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabancayla bacağından vurup, kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençdal, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Eniştesini öldüren şahıs cinayetin nedenini anlattı: Kız kardeşime kötü davranıyordu

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmada Yeşilbudak'ın, kız kardeşine kötü davrandığı öne sürülen Gençdal ile konuşmak için buluştuğu, küfürleşmenin üzerine cinayetle sonuçlanan kavganın yaşandığı ortaya çıktı. Polis, Yeşilbudak'ı Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskında Yeşilbudak, 39 gün sonra gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yeşilbudak, ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk, amacım öldürmek değildi" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşilbudak, tutuklandı. 

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Eniştesini öldüren şahıs cinayetin nedenini anlattı: Kız kardeşime kötü davranıyordu

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#Cinayet#Adana#Adana Haberleri

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