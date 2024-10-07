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Eniştesini öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Uyarılarıma rağmen ablama şiddet uyguladı

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#Cinayet#Enişte#Konya
Eniştesini öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Uyarılarıma rağmen ablama şiddet uyguladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 14:11

Konya'da eniştesi Oktay Can Anlı’yı (26) tabancayla vurarak öldüren Muhammet Yasin B. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Yasin B.'nin, Anlı’yı ablası C.A.’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Olay, cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak’ta meydana geldi. Muhammet Yasin B., 42 AGT 647 plakalı otomobille eniştesi Oktay Can Anlı'nın evine gitti. Taraflar, evin önünde tartışmaya başladı.

Eniştesini öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Uyarılarıma rağmen ablama şiddet uyguladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Yasin B., tabancayla ateş ederek eniştesini bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eniştesini öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Uyarılarıma rağmen ablama şiddet uyguladı

"DAHA ÖNCE UYARMIŞTIM"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Can Anlı, kurtarılamadı. Muhammet Yasin B. de polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Muhammet Yasin B., eniştesinin ablası C.A.’ya şiddet uyguladığını, daha önce uyarılarına rağmen ablasına şiddete devam etmesi üzerine tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi. Muhammet Yasin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eniştesini öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Uyarılarıma rağmen ablama şiddet uyguladı

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#Cinayet#Enişte#Konya

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