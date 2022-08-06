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Eniştesi vurmuştu: 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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#Yavuz Özdemir#Kocaeli#Enişte
Eniştesi vurmuştu: 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 12:06

Kocaeli'de husumetli olduğu eniştesi tarafından yol ortasında bacağından vurulan Yavuz Özdemir (50), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Olay, 21 Temmuz'da Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Özdemir, eniştesi Cemalettin Ağgül ve ablasıyla karşılaştı. Özdemir, aralarında husumet bulunan Ağgül ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Cemalettin Ağgül, tabancasını ateşleyerek Özdemir’i sol bacağından vurdu.

Aşırı kan kaybeden Yavuz Özdemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, bu sabah yaşamını yitirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Cemalettin Ağgül ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Yavuz Özdemir#Kocaeli#Enişte

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