Eniştesi ve kardeşine kurşun yağdırdı

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Bursa Yıldırım’da Yağmur (39) - Hidayet Demirkıran (40) çifti, önceki gece alışveriş yaptıktan sonra Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak’taki evlerine döndükleri sırada, kendilerini kapının önünde bekleyen Niyazi Kaysuk (47) ile karşılaştı. Çift evlerine girmek isterken tartışma çıktı. Niyazi Kaysuk, yanındaki tabancayla kardeşi Yağmur Demirkıran ve eniştesine art arda ateş açtı. Demirkıran çifti başlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, Kaysuk kaçtı.

10 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 suç kaydı bulunan Hidayet Demirkıran ile 6 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Yağmur Demirkıran’ın cansız bedenleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Niyazi Kaysuk ise dün sabah saatlerinde yakalanıp gözaltına alındı. 10 suç kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, “Eniştem Hidayet ile eşim arasında ilişki olduğundan şüphelendiğim için vurdum” dediği öğrenildi.

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Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.