Enişte katiline tahrik indirimi

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

İSTANBUL Bağcılar’da, eşinin kardeşi Celal Korkmaz (39) ile aynı binada ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Murat Akkuş (40), iddiaya göre, kayınpederine ait dairelerde kendisinin kira ödeyip, Korkmaz’ın kira ödememesi nedeniyle tartışma yaşadı.

Murat Akkuş, 13 Ekim 2024’te Korkmaz’ı telefon ile arayarak konuşmak için binanın önüne çağırdı. Çıkan tartışmada, kayınbiraderi Celal Korkmaz tarafından sırtından defalarca bıçaklanan Murat Akkuş, hayatını kaybetti. Korkmaz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede Korkmaz’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

‘BIÇAĞI GELİŞİGÜZEL SALLADIM’

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Celal Korkmaz, “Ben kira ödemiyorum onlar ise kira ödüyordu. Murat, ‘Celal kira vermiyor, biz niye veriyoruz’ demişti. Kira işine babam karar veriyordu. Kira nedeniyle bana omuz attı, ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Tedirgin oldum, bıçak aldım, kapıya indim. Konuşmaya çalıştım dinlemedi, yumruk atıp küfretti. Panikle gelişigüzel salladım, nereye geldi bilmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Celal Korkmaz’ı, haksız tahrik indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Korkmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

