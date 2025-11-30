Enişte dehşeti

Haberin Devamı

Şanlıurfa’da önceki akşam saatlerinde, iddiaya göre, Emine Ç. ve eşi İbrahim Halil Çeki, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp edildiği öne sürülen Emine Ç., babasının evine sığındı. Bunun üzerine iki aile arasında telefonla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Halil Çeki, silahıyla kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzeni olduğu kayınbiraderleri Mahmut Çeki (33) ve Reşit Çeki (31) ile tartışmaya başlayan İbrahim Halil Çeki, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Mermilerin isabet Çeki kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. 4 yaralı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ÖZEL HAREKÂT BÖLGEDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Çeki’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Reşit Çeki, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Bölgeye sevk edilen özel harekât timleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Mahmut Çeki’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.