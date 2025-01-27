Enişte cinayeti

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Ablasının telefonla haber vermesi üzerine kardeşi Kerem Emir K. (34) eve geldi. Burada eniştesi Şahin Ekmen ile Kerem Emir K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahını çeken Kerem Emir K. ablasının gözü önünde eniştesi Ekmen’e ateş açtı. Göğsünün altından, karın boşluğundan ve bacağından 3 kurşunla ağır yaralanan Şahin Ekmen, yere yığıldı. Kerem Emir K. ise evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin Ekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Kerem Emir K.’nin Eyüpsultan’da olduğunu tespit etti. Saklandığı adrese baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Kerem Emir K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kerem Emir K., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.