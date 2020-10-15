Enis Berberoğlu'ndan yerel mahkemenin kararına itiraz

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılanma kararına ilişkin "Yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına" karar vermişti. Enis Berberoğlu'nun avukatları, bugün sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı itiraz dilekçesi sundu. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere sunulan dilekçede, kararın gözden geçirilerek kaldırılması talep edildi.



İtiraz dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin "özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde, herhangi bir mercinin bu kararının Anayasa'ya uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmadığı" kaydedildi. Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesinin zorunlu olduğu ifade edilen dilekçede, "Anayasa Mahkemesi'nin, tespit edilen ihlalin giderilmesi amacıyla yeniden yargılama yapılmasına hükmettiği hallerde, ilgili usul kanunlarında düzenlenen yargılamanın yenilenmesi kurumundan farklı olarak yargılamanın yenilenmesi sebebinin varlığının kabulü ve önceki kararın kaldırılması hususunda derece mahkemesinin herhangi bir takdir yetkisi bulunmaz. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi açıkça keyfilik içerir yorum ile kanuni görevin yerine getirilmemesi, bariz takdir hatasıdır ve itiraz yoluyla bu kararın kaldırılması gereklidir. Zira ihlal kararı verilen hallerde yargılamanın yenilenmesinin gerekliliği hususundaki takdir derece mahkemelerine değil ihlalin varlığını tespit eden Anayasa Mahkemesine bırakılmıştır. Derece mahkemesi Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında belirttiği doğrultuda ihlalin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yapmakla yükümlüdür" ifadelerine yer verildi.

KARARIN KALDIRILMASI İSTENDİ



Dilekçede, "14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılması ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması hükmüne uygun olarak yeniden yargılamaya hükmedilmesi" talep edildi. Ayrıca Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 20 Eylül 2018 tarihli onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak Berberoğlu hakkındaki yargılamanın ivedi şekilde durma kararı verilmesi de istendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından dönmemesi halinde dilekçenin bir üst mahkemeye gönderilerek bu kararın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılması istendi.