Enis Berberoğlu tahliye edildi

Berberoğlu, COVID-19 tedbirleri kapsamında 24 saat geçmeden, dün gece tahliye edildi. Karar gereği 31 Temmuz’a kadar izinli sayılacak olan Berberoğlu, bu süre içindeki infazını evinde geçirecek. Enis Berberoğlu, 31 Temmuz’dan sonra infazının geri kalan kısmı için yeniden açık cezaevine konulacak.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Berberoğlu tutuklandığı gün 65 yaşına girdi. Vekil arkadaşlarının Twitter’da “#İyikiDoğdunEnisBerberoğlu” ismiyle oluşturduğu hashtag için ilk mesajı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştı: "Doğmak hayata kavga ile tutunmaksa sen hepimizden daha çok tutunuyorsun şu an yaşama. En güzel kavga halk için, hak için, özgürlük için, adalet için verilendir. #İyikiDoğdunEnisBerberoğlu”