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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Enis Berberoğlu tahliye edildi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Enis Berberoğlu tahliye edildi
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MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yargılandığı davada aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, önceki gün tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

Berberoğlu, COVID-19 tedbirleri kapsamında 24 saat geçmeden, dün gece tahliye edildi. Karar gereği 31 Temmuz’a kadar izinli sayılacak olan Berberoğlu, bu süre içindeki infazını evinde geçirecek. Enis Berberoğlu, 31 Temmuz’dan sonra infazının geri kalan kısmı için yeniden açık cezaevine konulacak.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Berberoğlu tutuklandığı gün 65 yaşına girdi. Vekil arkadaşlarının Twitter’da “#İyikiDoğdunEnisBerberoğlu” ismiyle oluşturduğu hashtag için ilk mesajı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştı: "Doğmak hayata kavga ile tutunmaksa sen hepimizden daha çok tutunuyorsun şu an yaşama. En güzel kavga halk için, hak için, özgürlük için, adalet için verilendir. #İyikiDoğdunEnisBerberoğlu”

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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