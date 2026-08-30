Enginyurt’un danışmanı gözaltına alındı

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 07:00
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fuhuş ve para aklama soruşturmasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da gözaltına alındı.
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Tekinoğlu’nun ikametinde ekipler tarafından arama yapıldı. Banka ve finansal işlemleri mercek altına alınan Tekinoğlu’nun 1.35 milyar liralık brüt işlem hacmi tespit edildi.