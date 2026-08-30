×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Enginyurt’un danışmanı gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Cemal Enginyurt#Yeni Parti#Ankara Gözaltı
Enginyurt’un danışmanı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 07:00

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fuhuş ve para aklama soruşturmasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Tekinoğlu’nun ikametinde ekipler tarafından arama yapıldı. Banka ve finansal işlemleri mercek altına alınan Tekinoğlu’nun 1.35 milyar liralık brüt işlem hacmi tespit edildi.     

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemal Enginyurt#Yeni Parti#Ankara Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!