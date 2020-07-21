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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Enginyurt ihraç talebiyle disiplinde

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Enginyurt ihraç talebiyle disiplinde
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MHP Genel Merkezi, fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi sert bir şekilde eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’u kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk etti.

Enginyurt karara karşı Twitter hesabından, “Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağırda olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır” dedi.

KARARI AKÇAY DUYURDU

Kararı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Ordu Milletvekili Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir” şeklinde yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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