Enginyurt ihraç talebiyle disiplinde
MHP Genel Merkezi, fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi sert bir şekilde eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’u kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk etti.
Enginyurt karara karşı Twitter hesabından, “Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağırda olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır” dedi.
KARARI AKÇAY DUYURDU
Kararı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Ordu Milletvekili Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir” şeklinde yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu
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