Enginar nasıl temizlenir ve soyulur?

Otantik bir görünüme sahip olan enginar, çiçekli ve yenilen tohumlardan meydana gelir. Enginarın doğru şekilde tüketilmesi için yetiştirilme zamanı çok önemlidir.

Enginar Nasıl Temizlenir?

Enginarın pişirilmeden önce iyi bir şekilde yıkanması ve temizlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle sağlık açısından da enginarın temizlenmesi için bazı detaylara önem vermek gerekir. Enginarı temizlemek için öncelikle enginarı soğuk bir suda iyice yıkamalıyız.

Suyun tüm yapraklar arasına girdiğine dikkat etmek gerekir. Çünkü soyma aşamasında yaprakların arasında mikrop ya da bakteri bulunursa aralarının enginarın tamamına bu bakteriler bulaşabilir. Hatta mümkünse enginarı bir müddet su içerisinde bırakabilirsiniz. Böylece tüm yaprakların tamamen temizlendiğinden emin olabilirsiniz.

Enginarı doğru şekilde temizledikten sonra soyma ve kesme işlemine başlayabilirsiniz. Soyma işleminden önce enginarı bir çanak haline getirmek gerekir. Enginarı üst kısımdan iki parmak kadar keserek soyma işlemine başlayabilirsiniz.

Enginar Nasıl Soyulur?

Enginar sert bir yapıda sebzedir. Bu nedenle, enginarı keserken ve soyarken dikkatli olmak gerekir. Enginarı soyma işleminde ilk olarak enginarın baş kısmının bir miktarını kesin. Sap kısmını ise havuç soyar gibi rendeleyin.

Rendeleme işleminden sonra enginarın alt kısmından çıkan beyaz yerler yenilebilen kısımlardır. Enginarın iç kısmında ise genellikle tüylü ve çiçekli bir kısım bulunur. Bu kısmı, bir kaşık yardımı ile enginardan ayırmanız gerekir. Bu tüylü yapıyı aldıktan sonra enginarın asıl yenilebilir kısmı ortaya çıkacaktır.

Enginarın dış kısmında yer alan yaprakları da tek tek ayıklayabilirsiniz. Enginar için asıl soyma işlemi ise yaprakların temizlenmesine ve ayrılmasına dayanır. Yaprakları tek tek soyarak, enginarın daha yumuşak bir tada kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Enginarı soyduktan sonra bir müddet limonlu su içerisinde bekletirseniz, enginar hem kararmaz hem de daha yumuşak bir lezzete sahip olur. Bu bekletme işlemini mutlaka enginarı soyma işleminden sonra yapmanız gerekir. Tüm soyma ve temizleme işlemini bitirdikten sonra ise fırında enginarı pişirme işlemine başlayabilirsiniz.