Engin Polat'a bir dava daha: "Bana bunu yaptıranlar Dilan Polat ile Engin Polat'tır"

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Dilan Polat ile eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı. Engin Polat hakkında bir dava daha açıldı. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Şikayetçi ise Halil İbrahim Alkan. Alkan "Bana bunu yaptıranlar Dilan Polat ile Engin Polat'tır" dedi.

9 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI

Yaklaşık 9 ay önce motosikletli saldırganlar tarafından saldırıya uğrayan Alkan kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti. Alkan "Bu suikasti onlar bana düzenlediler" dedi. Alkan'ın şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede telefon görüşmesinin telefon numarası görünecek şekilde Polat'ın çalışanları tarafından kaydedildiği yer aldı.

"NUMARASI GÖRÜLECEK ŞEKİLDE PAYLAŞTI"

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Engin Polat'ın da bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarasının görünecek şekilde paylaştığı belirtildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Engin Polat'ın haberleşmenin gizliliğini ihlal ve verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Polat'ın 4 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.