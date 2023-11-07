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Engin Polat hakkında çarpıcı iddia: Çocuğumuza kıydın

Güncelleme Tarihi:

#Engin Polat#Dilan Polat#Hakan Ural
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 16:33

'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'yasa dışı bahis', 'suçtan kaynaklı mal varlığını aklama' ve 'vergi usul kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor. Engin Polat hakkında ortaya atılan ihanet iddiası da gündem oldu. Polat çifti hakkında son gelişmeleri Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' programında Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı değerlendirdi.

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Dilan Polat davasının çarpıcı detayları ortaya çıkmaya devam ederken, ihanet iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, çektiği videoyu paylaşarak sosyal medyayı salladı. İsmi bilinmeyen bir kadın Engin Polat için, "Engin'ciğim bunlar niye başına geldi? Ha? Çocuğumuza kıydığın için" ifadelerini kullandı.

Engin Polat hakkında çarpıcı iddia: Çocuğumuza kıydın

"KORKUYORUM!"

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, cezaevine girerken polislere, "Korkuyorum. İçeride nasıl bir ortam var? Ne yapmam gerekiyor" dediği öğrenildi.

Kanal D'de hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da ekranlara gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında, günlerdir Türkiye'nin konuştuğu davaya dair son gelişmeler değerlendirildi. 

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"İNSANLARI ÇILDIRTACAK NOKTAYA GETİRDİ"

Hakan Ural, "7/24 kendini bir kameraya koymuşsun anlatıyorsun da anlatıyorsun. İnsan aşağılıyorsun. Pırlantalar, takılar, altınlar, arabalar, evler... Bu sıkıntıda insanları çıldırtacak boyuta getiriyorsun. Gelirinin tamamı muhasebeleşmiş olsa 'insanları bilerek isteyerek tahrik etme' suçundan yargılanman lazım. O boyuta gelmiş. Meğer söylediğin her şey yalan" ifadelerini kullandı.

Engin Polat hakkında çarpıcı iddia: Çocuğumuza kıydın

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#Engin Polat#Dilan Polat#Hakan Ural

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