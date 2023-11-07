Engin Polat hakkında çarpıcı iddia: Çocuğumuza kıydın

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Dilan Polat davasının çarpıcı detayları ortaya çıkmaya devam ederken, ihanet iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, çektiği videoyu paylaşarak sosyal medyayı salladı. İsmi bilinmeyen bir kadın Engin Polat için, "Engin'ciğim bunlar niye başına geldi? Ha? Çocuğumuza kıydığın için" ifadelerini kullandı.

"KORKUYORUM!"

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, cezaevine girerken polislere, "Korkuyorum. İçeride nasıl bir ortam var? Ne yapmam gerekiyor" dediği öğrenildi.

Kanal D'de hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da ekranlara gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında, günlerdir Türkiye'nin konuştuğu davaya dair son gelişmeler değerlendirildi.

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"İNSANLARI ÇILDIRTACAK NOKTAYA GETİRDİ"

Hakan Ural, "7/24 kendini bir kameraya koymuşsun anlatıyorsun da anlatıyorsun. İnsan aşağılıyorsun. Pırlantalar, takılar, altınlar, arabalar, evler... Bu sıkıntıda insanları çıldırtacak boyuta getiriyorsun. Gelirinin tamamı muhasebeleşmiş olsa 'insanları bilerek isteyerek tahrik etme' suçundan yargılanman lazım. O boyuta gelmiş. Meğer söylediğin her şey yalan" ifadelerini kullandı.