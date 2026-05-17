×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne 2 bin 624 başvuru

Güncelleme Tarihi:

#Engelsiz Üniversite#Erişilebilirlik#Engelli Hakları
Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne 2 bin 624 başvuru
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

YÖK Başkanı Erol Özvar, engelli bireylerin kampus içerisindeki mekânlara, eğitim öğretim ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla verilen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne ilginin arttığını açıkladı.

Haberin Devamı

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne her yıl daha da artan bir ilgi görmekteyiz. Başvuru sayısı geçen yıl 1768 iken, bu yıl üniversitelerimizden gelen başvurularla 2 bin 624’e ulaştı. Bu artışın sadece rakamsal bir anlam ifade etmediği açık. Bu alanda oluşan farkındalığın ne ölçüde güçlendiğini göstermesi bakımından da oldukça dikkat çekici. Yükseköğretim Kurulu olarak Engelsiz Üniversite Ödülleri ile erişilebilir kampusleri, eğitimde fırsat eşitliğini ve engelli öğrencilerimizin sosyal hayata tam katılımını teşvik ediyoruz. Üniversitelerimizin engelli bireyler için hem fiziki mekânlarda hem de dijital ortamda erişilebilirlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesini arzu ediyoruz. Bu nedenle bu yıl web erişilebilirliğini de değerlendirme ölçütlerine dahil ettik”

Haberin Devamı

Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne 2 bin 624 başvuru

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Engelsiz Üniversite#Erişilebilirlik#Engelli Hakları

BAKMADAN GEÇME!