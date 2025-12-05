Engelsiz Türkiye’de 2. plan yolda

Haberin Devamı

AK Parti Kongre Merkezi’nde, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak hem kendilerinin hem de ailelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak devlet olarak bizim birincil önceliğimizdir. Farkındalık zeminini sürekli genişletmek, dijital teknolojilerde dahil yaşamın her alanında erişilebilirlik ilkesini etkin şekilde uygulamak yine bizim temel mesuliyetimizdir. Merkezi idaresiyle, yerel yönetimiyle, akademi, sivil toplum ve iş dünyasıyla toplumumuzda bu konuda giderek artan duyarlılığı büyük bir takdim ve memnuniyetle müşahede ediyoruz.

ÇOK İYİ BİR KARNEYE SAHİBİZ

Hem hükümet hem AK Parti olarak sosyal hizmetler başlığında bilhassa da engellilere dönük politika ve faaliyetler bağlamında hamdolsun çok iyi bir karneye sahibiz. Tüm bunlara rağmen fark etmeden de hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız elbette olabilir. Ama şunu herkesin, bilhassa da engelli kardeşlerimin bilmesini istiyorum: Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkân sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz.



DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRDİK

2002’de milletin emanetini devraldığımızda engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı oldukça sınırlıydı. Eğitimde, istihdamda, erişilebilirlikte ciddi sıkıntılar vardı. Engelli bireylerin haklarını güvence altına alan çağdaş bir sistem ne yazık ki kurulmamıştı. Biz bu tabloyu elimizin tersiyle ittik, bu düzene itiraz ettik. Sistemi adeta yeni baştan inşa ederek engelsiz Türkiye’yi devlet politikası haline getirdik. Bunu da engelli vatandaşlarımızı himaye edilmesi gereken kişiler olarak değil, bu ülkenin eşit, onurlu, üretken ve güçlü bireyleri olarak gördüğümüz için yaptık.

83 BİN ENGELLİ İSTİHDAMI

Engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdamı bizim için büyük bir önem ve öncelik teşkil ediyor. Bu amaçla özel eğitim okullarımızı yaygınlaştırdık. Rehabilitasyon hizmetlerimizi sağlam bir altyapıya kavuşturduk. Üniversitelerimizde engelli öğrenci birimleri kurarak yüksek öğretimde kapsayıcılığı artırdık. Engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımının en güçlü araçlarından biri kuşkusuz istihdamdır. İş imkânlarının oluşturulması noktasında da çok başarılı bir sınav verdik, veriyoruz. 2002’de kamuda sadece 5 bin engelli memur istihdam ediliyordu. Bugün bu sayı 15 kattan fazla artışla 83 bine ulaştı. İşverenlere sağladığımız teşviklerle özel sektörde de engelli kardeşlerimizin istihdamını destekledik.

İKİNCİ EYLEM PLANI DETAYLARINI YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ

Burada şu müjdeyi de sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum: 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile engelli politikalarımızı bütüncül bir stratejiye dönüştürmüş, eğitimden istihdama, teknolojiden afet yönetimine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler belirlemiştik. Birinci engelli hakları ulusal eylem planımızla bu hedeflerin çok önemli bir kısmına başarı ile ulaştık. 2026-2028 yıllarını kapsayan İkinci Eylem Planı’mızın hazırlıklarına başlandı. Detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni eylem planımız engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

ENGELSİZ TÜRKİYE YÜZYILI

Engelli kardeşlerimize şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Sizler bu ülkenin eşit, güçlü ve onurlu vatandaşlarısınız. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, sizlere en yüksek standartlarda hizmet sunmak, sorunlarınızı çözüme ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Zira devlet bunun için vardır. Biz bunun için bu makamlarda bulunuyoruz. Bugüne kadar nasıl sizin yanınızda olduysak, inşallah bundan sonra da en güçlü şekilde size destek vereceğiz, zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte ‘Engelsiz Türkiye Yüzyılı’ yapacağız. Dünya Engelliler Günü’nü bir kez daha tebrik ediyorum.”

520 BİN VATANDAŞA EVDE BAKIM

Sosyal destekler alanında ise tam bir devrim gerçekleştirdik. Sosyal yardımları ve destek hizmetlerini insan onurunu esas alan bir bakış açısıyla geliştirdik. Bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımızın aileleriyle ve kendi sosyal ortamlarında hayatlarını sürdürmesi bir başka önceliğimizdir. 2002’de yalnızca 5 bin kişi evde bakım yardımından faydalanırken aylık 11 bin 702 TL ödeme yaptığımız bu destekten bugün yaklaşık 520 bin vatandaşımız yararlanıyor.

YÜZDE 94,4’ÜNÜN ÖDEMELERİNİ ÜSTLENİYORUZ

Ülkemizin dört bir yanında sayısı 143’e ulaşan gündüzlü bakım merkezlerimizde engelli bireylerin aktif olarak yer aldığı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler icra ediyoruz. 106’sı Aile Bakanlığımıza bağlı, 331’i özel sektöre ait toplam 437 bakım merkezinde 40 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı hizmet sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı merkezlerdeki hizmetleri ücretsiz verirken, özel merkezlerde kalan vatandaşlarımızın yüzde 94,4’ünün ödemelerini devlet olarak bizzat biz üstleniyoruz.

3 BİN 992 ADET ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ

Son 23 senede bu alanda çok güçlü adımlar attık, çok önemli atılımlar yaptık. Son 10 yılda 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız, yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerimizden hiçbir ücret ödemeden istifade etti. Ayrıca, erişilebilirlik alanındaki belgelendirme ve denetim mekanizmalarını geçmişte hiç olmadığı kadar iyileştirdik. Kamuya mahsus binalara, toplu taşıma araçlarına ve açık alanlara tam 3 bin 992 adet erişilebilirlik belgesi verdik.

ÖDÜL ALDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından “Erişilebilirlik Ödülleri’ne” üç kategoride layık görülen kurumlara ödüllerini verdi. “Dijital Ürünler” kategorisindeki ödülü Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Ulaşım” kategorisindeki ödülü Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve “Erişilebilirlik” kategorisindeki ödülü Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Yaşar Tatar, Erdoğan’dan aldı. Görme engelli Zeren Türkyılmaz Erdoğan’a kendi yazdığı “Karanlıkta Parlayan Işık: Hz. Muhammed’in Hayatı” isimli kitabı hediye etti.