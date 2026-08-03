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Engelsiz Rota ile Ordu’nun güzelliklerini keşfettiler

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Engelsiz Rota#Engelsiz Yaşam
Engelsiz Rota ile Ordu’nun güzelliklerini keşfettiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 16:59

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Engelsiz Rota” etkinliğiyle engelli bireyler ve aileleri, kentin doğal, tarihi ve turistik noktalarını gezme fırsatı buluyor. Program, katılımcıların sosyal yaşama daha aktif katılım sağlamasına da katkı sunuyor.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Rota” etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Program kapsamında Ordu’nun 19 ilçesinde yaşayan engelli bireyler ve aileleri bir araya getirilerek kentin önemli turizm noktalarına geziler düzenleniyor.

Engelsiz Rota ile Ordu’nun güzelliklerini keşfettiler

ORDU’NUN ÖNEMLİ NOKTALARINI GEZDİLER

Etkinliğe katılan vatandaşlar; Yason Burnu, Hoynat Adası, Çikolata Park ve Çınarsuyu Tabiat Parkı’nı ziyaret etti.

Katılımcılar, düzenlenen geziler sayesinde Ordu’nun doğal güzelliklerini yakından görme ve kentin farklı bölgelerini tanıma imkânı buldu.

Engelsiz Rota ile Ordu’nun güzelliklerini keşfettiler

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SOSYAL ETKİNLİKLERLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Gezi programı boyunca çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştirildi. Engelli bireyler ve aileleri hem sosyalleşti hem de birlikte keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek çocuklarının da programda büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Katılımcılar, kendilerine bu imkânı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Engelsiz Rota ile Ordu’nun güzelliklerini keşfettiler

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#Ordu#Engelsiz Rota#Engelsiz Yaşam

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