Engelsiz Rota ile Ordu’nun güzelliklerini keşfettiler

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Rota” etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Program kapsamında Ordu’nun 19 ilçesinde yaşayan engelli bireyler ve aileleri bir araya getirilerek kentin önemli turizm noktalarına geziler düzenleniyor.

ORDU’NUN ÖNEMLİ NOKTALARINI GEZDİLER

Etkinliğe katılan vatandaşlar; Yason Burnu, Hoynat Adası, Çikolata Park ve Çınarsuyu Tabiat Parkı’nı ziyaret etti.

Katılımcılar, düzenlenen geziler sayesinde Ordu’nun doğal güzelliklerini yakından görme ve kentin farklı bölgelerini tanıma imkânı buldu.

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SOSYAL ETKİNLİKLERLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Gezi programı boyunca çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştirildi. Engelli bireyler ve aileleri hem sosyalleşti hem de birlikte keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek çocuklarının da programda büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Katılımcılar, kendilerine bu imkânı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.