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Engelsiz Kübra gelin oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Kübra Denizci#Ralli Pilotu#Evlilik
Engelsiz Kübra gelin oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:00

Kübra, 19 yıl önce üçüncü kattan düştü ve boynu kırıldığı için yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Azimle çalışarak Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. Uluslarası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek olan Kübra Denizci, şimdi evlilik hazırlıkları yapıyor.

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Yüksekten düşme sonucu 16 yaşındayken boynu kırılan Kübra Denizci (35), tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldığı hayatında hiçbir engele teslim olmadı. İki üniversite bitirdi, ehliyet aldı ve yıllarca fizik tedavi gördü. 2 yıl önce motor sporlarında ralli pilotu olmayı kafasına koydu ve aylar sonra bu hayaline kavuştu.

Engelsiz Kübra gelin oluyor

Denizci, Türkiye’de yarışan ilk engelli kadın pilot oldu. Dünyada da omurilik yaralanması sonrası ralli yapabilen iki kadın pilottan biri olan Denizci’nin bu başarısı, Dünya Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından tüm dünyaya duyuruldu. Geçen cuma günü gerçekleştirilen 47’nci Yeşil Bursa Rallisi’nin açılış seremonisinde bir sürpriz yaşandı. Ralli pistlerinde tanıştığı erkek arkadaşı Ahmet Keskin, Kübra Denizci’ye evlilik teklifi yaptı.

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evlilik hazırlıklarına başlayan Denizci, “Bu yıl Türkiye’de Tırmanma Şampiyonası’ndayım. Seneye 7 tane uluslararası yarışım olacak” dedi.

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#Kübra Denizci#Ralli Pilotu#Evlilik

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